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1 час назад

Роспотребнадзор рассказал о сроках нахождения коронавируса в организме

Lenta.ruиещё 4

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о сроках нахождения коронавируса в организме в беседе с РИА Новости.

Роспотребнадзор раскрыл срок нахождения COVID-19 в организме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Пшеничной, у некоторых пациентов инфекция может находиться в организме в течение нескольких месяцев. «Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый период заболевания давно закончился», — пояснила она. Человек на протяжении этого периода не заразен, однако симптомы инфекции есть, и мешают ему нормально жить.

Наиболее часто болезнь проявляется в виде когнитивных нарушений. Так, человеку становится трудно концентрировать внимание и быстро принимать решения. При этом у него повышается рассеянность и забывчивость, появляется заторможенность и сонливость. У пожилых людей это может усугубляться и провоцировать развитие дегенеративных процессов в нервной системе.

Ранее Наталья Пшеничная спрогнозировала сроки начала новой волны COVID-19. По ее словам, коронавирус все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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