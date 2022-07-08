Чем интервальное голодание полезно при COVID-19

Ранее было доказано, что интервальное голодание снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь исследователи из Intermountain Healthcare обнаружили, что люди, которые занимаются таким голоданием, еще и менее склонны к тяжелым осложнениям COVID-19.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, исследователи Intermountain обнаружили, что у пациентов с COVID-19, которые регулярно занимались интервальным голоданием, риск госпитализации или смерти от вируса был ниже, чем у пациентов, которые этого не делали.

"Прерывистое голодание не было связано с наличием или отсутствием положительного анализа на COVID-19, но оно было связано с меньшей тяжестью заболевания, если пациенты сдавали положительный анализ на него",

— сказал один из авторов работы.

По словам медиков, им еще предстоит узнать причины такого явления.