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52 минуты назад

Заболеваемость COVID-19 растет в Грузии

Мир24

В Грузии растет заболеваемость ковидом. В сутки выявляют 600 и более случаев. Специалисты утверждают, что это не предел, и просят жителей не забывать о мерах предосторожности, а при первых симптомах – обращаться к врачу. Все подробности у корреспондента «МИР 24» Михаила Робакидзе.

Заболеваемость COVID-19 растет в Грузии
Фото: Мир24Мир24

Республиканская инфекционная клиника вновь на передовой. Пациентов с диагнозом коронавирус доставляют именно сюда. Свободные койки – есть, но если кривая заболеваемости пойдет вверх, придется вновь открывать COVID-отделения в профильных клиниках. С начала июля в сутки 600-800 случаев, похожие показатели были в феврале во время очередной волны ковида. Позже вирус отступил, и все расслабились. А нынешняя ситуация вновь беспокоит специалистов, уже заговорили о вакцинации и масках.

«В стране есть запас вакцин, срок годности которых истекает в 2023 году. Вакцинация – надежный способ защитить себя от инфекции. Есть и препараты, которые необходимо принимать, чтобы избежать осложнений», – заявил руководитель национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Главная рекомендация – начинать лечение сразу и постоянно быть на связи с врачом. Среди самых тяжелых пациентов те, кто обратился за помощью только на четвертый или пятый день после заражения. Медики напоминают: заниматься самолечением не стоит.

«Мы внимательно наблюдаем за ситуацией в мире. Получаем информацию от наших зарубежных коллег. При этом нужно отметить, что и в других странах тоже отмечается рост числа инфицированных», – подчеркнула заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния.

О возвращении обязательного масочного режима в Грузии пока не говорят, но при этом рекомендуют носить маски в людных местах, а также в аптеках, медучреждениях и общественном транспорте – особенно в час пик. На данный момент в Грузии отменены все ограничения, введенные из-за коронавируса.

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