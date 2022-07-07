Всплеск заражений COVID-19 зафиксировали во Франции и Италии

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 551 миллион, сообщает университет Хопкинса. Больше всего инфицированных по-прежнему в США, Индии, Бразилии и Европе, передает «МИР 24».

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Во Франции число зараженных за сутки превысило 200 тысяч. В Париже сообщают, что в целом по стране стало больше госпитализаций с COVID-19. Рост числа заболевших объясняют распространением в Европе варианта вируса «омикрон», а также появлении его новых, более заразных разновидностей.

Антирекорд пятимесячной давности побит в Италии: за сутки там подтвердилось более 132 тысяч случаев. Ожидается, что пик новой волны придется на последние недели июля.