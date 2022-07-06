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44 минуты назад

Врачи обнаружили, что иммунный ответ на COVID-19 повреждает мозг

Газета.Ru

Иммунный ответ организма на COVID-19 повреждает кровеносные сосуды мозга и может привести к краткосрочным и долгосрочным неврологическим симптомам. Об этом говорится в исследовании Национального института здравоохранения США, опубликованном в журнале Brain.

Иммунный ответ на COVID-19 повреждает мозг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые провели вскрытие девяти человек, которые умерли после заражения коронавирусом. В результате были обнаружены повреждение кровеносных сосудов и воспаление в мозге пациентов. Затем команда изучила нейровоспаление и иммунные реакции с помощью иммуногистохимии, метода, который использует антитела для идентификации специфических маркерных белков в тканях.

В ходе работы исследователи обнаружили, что антитела участвуют в атаке на клетки кровеносных сосудов мозга, что приводит к кровотечению и образованию тромбов и увеличивает риск инсульта. В соответствии с более ранним исследованием группы, SARS-CoV-2 не был обнаружен в мозге пациентов, что позволяет предположить, что вирус не заражал мозг напрямую.

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