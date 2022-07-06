Иммунный ответ на COVID-19 повреждает мозг

Иммунный ответ организма на COVID-19 повреждает кровеносные сосуды мозга и может привести к краткосрочным и долгосрочным неврологическим симптомам. Об этом говорится в исследовании Национального института здравоохранения США, опубликованном в журнале Brain.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ученые провели вскрытие девяти человек, которые умерли после заражения коронавирусом. В результате были обнаружены повреждение кровеносных сосудов и воспаление в мозге пациентов. Затем команда изучила нейровоспаление и иммунные реакции с помощью иммуногистохимии, метода, который использует антитела для идентификации специфических маркерных белков в тканях.