С чем связаны новые вспышки коронавируса в мире

На двух американских континентах и в Западной Европе идет отчетливое повышение заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По его словам, новые вспышки коронавируса связаны с появлением новых вариаций «омикрона».

— Я не знаю с каким вариантом «омикрона» связана новая волна, но, по-видимому, он очень заразный. При этом летальность не увеличивается, — отметил он в комментарии «Радио 1».

В России подъем заболеваемости может начаться в конце августа-начале сентября, но он не судет существенным, добавил эксперт.