Почему ученые заявили, что СOVID создали в американских лабораториях

О том, что коронавирусная инфекция могла быть создана в лаборатории, говорят еще с 2020-го, однако когда подобное заявляют авторитетные исследователи, мир начинает задумываться. О том, почему некоторые ученые уверены, что ковид создавали американские биологи, читайте в материале "Рамблера".

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Американский ученый Джеффри Сакс, который два года возглавлял комиссию по расследованию происхождения коронавируса одного из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet, заявил, что SARS-CoV-2 не был естественным — его создали в американских биотехнических лабораториях, откуда произошла утечка.

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«Я возглавлял комиссию Lancet по Covid в течение двух лет. Я почти убежден, что он вышел из американских биотехнологических лабораторий, а не из природы. Просто отмечу, что было два года интенсивного изучения: это грубая ошибка, на мой взгляд, биотехнологий, а не естественное распространение. Мы не знаем наверняка, я должен отметить это абсолютно ясно, но есть достаточно свидетельств того, что это стоит изучить, а это не исследуют — ни в США, ни в других странах. Думаю, есть причины: не хотят заглядывать под ковер», — видео с этой речью Сакса произвело фурор во всем мире.

В мае 2022 года Джеффри Сакс вместе с коллегой Нилм Харрисоном опубликовал призыв расследовать происхождение вируса в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Мы призываем государственные научные учреждения США, в первую очередь Национальный институт здравоохранения, поддержать полное, независимое и прозрачное расследование происхождения SARS-CoV-2. Это должно происходить, например, в рамках строго сфокусированного научного двухпартийного расследования Конгресса с полными следственными полномочиями, которое сможет задавать важные вопросы, но избегать ошибочной охоты на ведьм, управляемой больше политикой, чем наукой", говорится в призыве.

Две основные гипотезы заключаются в том, что вирус возник в результате контакта человека с инфицированной летучей мышью или что он возник в результате утечки во время исследований в какой-то лаборатории.

У первой гипотезы есть "белые пятна". Например, вирус, передающийся от животного к человеку не может мгновенно вымереть у животного-источника. Это можно четко проследить на примере обезьяньей оспы. Люди по всему миру заражаются оспой, но в Африке можно выловить обезьян, у которых в организмах есть этот вирус или антитела к нему. Поэтому, ученые не сомневаются в естественном происхождении обезьяньей оспы, а вот китайских летучих мышей с Covid-19 ни разу не удалось найти.

И даже когда ученые сами пытались заразить летучих мышей SARS-CoV-2 образца 2019 года в большинстве случаев это не удавалось. А вот с SARS-CoV-1, вызывавшем "атипичную пневмонию" это удавалось.

Поэтому ученые предполагают, что у этих вирусов разное эволюционное происхождение. Ученые точно знают, что генетический предок SARS-CoV-2 — именно коронавирусы летучих мышей. Однако у летучих мышей их нет и они сложно им заражаются, но зато человек может заразить льва, тигра, оленя и леопарда. То есть ковид легко преодолевает межвидовой барьер, но в предполагаемом первоисточнике его найти нельзя. Тогда должно быть какое-то промежуточное животное-хозяин со слабым иммунитетом, но его найти ученые пока не смогли даже среди экзотических животных.

Пока это недостающее звено не нашли в медицинском сообществе будут обсуждать то, что вирус был все же создан человеком.

При этом в 2013 году Уханьский институт вирусологии открыл в летучих мышах вирус RaTG13, который считается ближайшим к уханьскому ковиду 2019 года. Географически институт находится рядом с тем рынком, откуда предположительно стал исходным очагом Covid. А вот институт этот работал в кооперации с учеными из США.

Поэтому ученые продолжают предполагать, что вирус имел лабораторное происхождение.