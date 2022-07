Американский ученый Джеффри Сакс , который два года возглавлял комиссию по расследованию происхождения коронавируса одного из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet, заявил, что SARS-CoV-2 не был естественным — его создали в американских биотехнических лабораториях, откуда произошла утечка.

В мае 2022 года Джеффри Сакс вместе с коллегой Нилм Харрисоном опубликовал призыв расследовать происхождение вируса в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.