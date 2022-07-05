Вторая назальная вакцина от ковида: что о ней известно

Назальная двухкомпонентная вакцины от коронавируса «Салнавак» научно-производственного центра «Генериум» во вторник получила регистрацию Минздрава. Информация об этом появилась в госреестре лекарственных средств.
«Салнавак» – это комбинированная векторная вакцина на основе аденовируса, предназначенная для профилактики коронавируса. Интервал между приемами двух компонентов препарата составляет три недели.
В конце апреля производитель «Салнавака» – центр «Генериум» во Владимирской области – подал заявку на регистрацию препарата. В том же месяца Минздрав зарегистрировал другую назальную противоковидную вакцину, произведенную создателями оригинального «Спутника V», специалистами Центра им. Гамалеи.