Кардиолог рассказал о влиянии COVID-19 на сердце

Науке уже хорошо известно, что перенесенный COVID-19 может серьезно повредить разные органы и системы. Пострадать могут и печень, и сердце, и даже кишечник. Ведущий научный сотрудник отдела сердечной недостаточности и заболеваний миокарда Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, профессор кафедры кардиологии Российской медицинской академии постдипломного образования, доктор медицинских наук Игорь Жиров рассказал, какие последствия для сердца человека может иметь болезнь, сообщает «Парламентская газета».

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Медик отметил, что пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы переносят коронавирус хуже и после выздоровления им зачастую требуется больше времени, чтобы вернуться к нормальной жизни.

«Появление одышки, боль за грудиной, нарушение сознания, сильная необъяснимая слабость. Все эти симптомы требуют экстренного обращения за медицинской помощью. Если после любого перенесенного заболевания, не только после коронавируса, длительное время сохраняются какие-то болезненные симптомы или появились новые, также необходимо обратиться к врачу»,

– подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что пациентам с болезнями сердца необходимо ревакцинироваться. Риск осложнений значительно уменьшается после прививок от коронавируса, гриппа и пневмококка.

Мужчинам после 45 лет врач рекомендует ежегодно проходить диспансеризацию и следить за давлением. При этом женщинам регулярно обследовать сердечно-сосудистую систему стоит начать после 50 лет.