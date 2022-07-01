Вирусолог оценил решение об отмене коронавирусных ограничений

Россиянам следует продолжать соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, которые ранее были отменены по решению Роспотребнадзора. К таким действиям на фоне снятия ограничений призвал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, чьи слова приводят «Известия».

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Специалист напомнил, что, несмотря на благоприятную ситуацию с COVID-19, в России пандемия коронавируса еще не закончилась.

«Очень важно помнить, что период пандемии продолжается и возможность тяжело заболеть остается, особенно у пожилых и хронически больных людей. Необходимо соблюдать те правила, которые были введены ранее, а именно: дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук»,

— оценил он.

При этом, подчеркнул вирусолог, главными мерами защиты от инфекции остаются вакцинация и ревакцинация.