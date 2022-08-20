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2 часа назад

Найден препарат для лечения COVID-19

Lenta.ru

Команда международных ученых из США, Швейцарии и Китая нашли препарат, обычно применяемый при онкологических заболеваниях, способный воздействовать на возбудителя COVID-19, а также на другие вирусы. Выводы исследования описаны в журнале ACS Infectious Diseases.

Найден препарат для лечения COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Существующие методы терапии коронавирусной инфекции еще далеки от совершенства, поскольку имеют определенные нюансы работы, поэтому специалисты со всего мира ищут новые пути для лечения. Одним из таких вариантов может стать противораковый препарат апратоксин S4, работающий с белками человека и препятствующий репликации многих вирусов, включая SARS-CoV-2 и гриппа.

В экспериментах на клетках обезьян и людей, заболевших COVID-19, ученые выявили, что апратоксин S4 уменьшает количество зараженных клеток действеннее, чем существующие противовирусные лекарства. Также молекула показала свою эффективность против вируса гриппа А, вируса Зика, вируса Западного Нила и денге. В случае с SARS-CoV-2 препарат не предотвращает проникновения в организм, однако уменьшает количество спайкового белка и снижает репликацию вирусной РНК.

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