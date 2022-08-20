Найден препарат для лечения COVID-19

Команда международных ученых из США, Швейцарии и Китая нашли препарат, обычно применяемый при онкологических заболеваниях, способный воздействовать на возбудителя COVID-19, а также на другие вирусы. Выводы исследования описаны в журнале ACS Infectious Diseases.

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Существующие методы терапии коронавирусной инфекции еще далеки от совершенства, поскольку имеют определенные нюансы работы, поэтому специалисты со всего мира ищут новые пути для лечения. Одним из таких вариантов может стать противораковый препарат апратоксин S4, работающий с белками человека и препятствующий репликации многих вирусов, включая SARS-CoV-2 и гриппа.