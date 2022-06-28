Названо главное последствие для переболевших коронавирусом

Некоторые люди после перенесенного ковида уже никогда больше не будут здоровыми.
Большая часть последствий у людей, переболевших коронавирусом, связана с сердцем.
Как пояснил врач-кардиолог Евгений Шляхто, у многих людей на фоне перенесенного ковида повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам специалиста, впоследствии бывшие коронавирусные пациенты могут сталкиваться с сердечной недостаточностью, поражением миокарда и нарушением ритма работы сердца.
По этой причине после коронавируса людям рекомендуется наблюдаться у медиков на протяжении достаточно длительного времени, чтобы вовремя диагностировать возможные последствия и попытаться купировать их еще на ранних стадиях.