Названо главное последствие для переболевших коронавирусом

Некоторые люди после перенесенного ковида уже никогда больше не будут здоровыми.

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Большая часть последствий у людей, переболевших коронавирусом, связана с сердцем.

Как пояснил врач-кардиолог Евгений Шляхто, у многих людей на фоне перенесенного ковида повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам специалиста, впоследствии бывшие коронавирусные пациенты могут сталкиваться с сердечной недостаточностью, поражением миокарда и нарушением ритма работы сердца.