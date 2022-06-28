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4 часа назад

Зафиксирован первый случай заражения COVID-19 от кошки

Газета.Ruиещё 5

Ученые Университета принца Сонгкла в Таиланде выявили и доказали первый случай передачи COVID-19 от кошки к человеку. Об этом сообщает газета "Известия". Инцидент произошел в Бангкоке.

Зафиксирован первый случай заражения COVID-19 от кошки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У двух членов одной семьи – отца и сына – появились симптомы коронавируса. Позднее их госпитализировали, а их кошку отправили в ветеринарную клинику на обследование. Там животное чихнуло на врача, которая брала мазок.

У кошки был выявлен коронавирус, а примерно неделю спустя признаки COVID-19 появились у ветеринара. При этом никто из контактировавших с ней не был заражен.

Тест показал, что кошка, ее хозяева и ветеринар заразились одним и тем же вариантом вируса, который не был в то время широко распространен в данной местности.

Ученые признали крайне маловероятным, что все они заразились из разных источников.

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