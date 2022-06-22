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1 час назад

Врач сообщил о распространении более заразных подвидов коронавируса в России

Деловая газета "Взгляд"

В России и в других странах начали распространяться более заразные подварианты штамма коронавируса «омикрон», которые могут вызвать новую волну заболеваемости, рассказал заслуженный врач России Михаил Каган.

Более заразные подвиды коронавируса распространяются в России
Фото: unsplashunsplash

«Подъем заболеваемости уже наблюдается в ряде европейских стран, но пока без сопутствующих серьезных заболеваний и смертей, характерных для предыдущих волн. Однако это не должно приводить к самоуспокаиванию. Ясно, что мы сейчас, к счастью, далеки от тревожных событий 2020 и 2021 годов, и еще одна волна уже вызывает меньшую обеспокоенность. Но, учитывая заразность последних вариантов, ношение масок в помещении в людных местах остается надежной мерой защиты, и важно, чтобы они были качественными и правильно подобранными»,

– сказал он «Газете.Ru».

Каган отметил, что новая фаза пандемии должна заставить всех взглянуть на возможность появления новых вариантов и новых волн. Врач посоветовал готовится к возможным новым волнам.

Коронавирус,Михаил Каган,
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