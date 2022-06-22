Более заразные подвиды коронавируса распространяются в России

«Подъем заболеваемости уже наблюдается в ряде европейских стран, но пока без сопутствующих серьезных заболеваний и смертей, характерных для предыдущих волн. Однако это не должно приводить к самоуспокаиванию. Ясно, что мы сейчас, к счастью, далеки от тревожных событий 2020 и 2021 годов, и еще одна волна уже вызывает меньшую обеспокоенность. Но, учитывая заразность последних вариантов, ношение масок в помещении в людных местах остается надежной мерой защиты, и важно, чтобы они были качественными и правильно подобранными»,