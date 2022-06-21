Эксперты рассказали, кому нужно ревакцинироваться от COVID-19

В России регистрируют все меньше случаев заражения COVID-19. Несмотря на это, необходимо продолжать прививаться против коронавируса, напомнили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Дело в том, что даже люди, у которых есть антитела, не всегда имеют их нужное количество для защиты от инфекции. Разбираемся, кому в первую очередь следует пройти ревакцинацию, а также ожидается ли очередная вспышка коронавируса.

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Продолжать ли вакцинироваться от коронавируса?

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Россиянам необходимо продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса даже несмотря на послабления многих ограничений, рассказал Москве 24 профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что пандемия в мире еще не закончилась и остается на довольно высоком уровне.

Эпидемия продолжается, и наша задача – создать вирусу дополнительные препятствия. Вакцинироваться, конечно, нужно. Примерно полмиллиона человек ежедневно заболевают в мире, из них 0,3–0,4% умирают.

– Анатолий Альтштейн,

профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Тем не менее летальность коронавируса кратно сократилась с начала пандемии, когда она достигала 5–6%, указал Альтштейн. По его словам, это в первую очередь связано с мутацией самой инфекции. Вирусолог добавил, что в России к лету довольно сильно снизилась заболеваемость COVID-19. Однако ревакцинацию все равно необходимо проходить каждые полгода, подчеркнул эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что COVID-19 все еще остается на повестке.

"Конечно, вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделя к неделе их количество общее становится меньше", – заявила она.

Защищают ли вакцины от новых штаммов?

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что доминирующим вариантом коронавируса в большинстве стран с января 2022 года стал "Омикрон" и его подвиды. По оценкам эксперта, современные вакцины нейтрализуют эту мутацию чуть хуже по сравнению с исходным штаммом из Китая и последующими линиями, включая "Дельту".

Тем не менее эти вакцины все еще способны снижать размножение вируса в организме и ведут к тому, что заболевание протекает легче. Именно поэтому смертельные исходы резко снижены.

– Анатолий Альтштейн,

профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что перед наступлением зимнего сезона абсолютно всем гражданам в обязательном порядке следует пройти вакцинацию. На сегодняшний день есть все возможности сделать это в нужный срок, подчеркнули в ведомстве.

Кому ревакцинироваться в первую очередь?

Практически все пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, попадают в группу повышенного риска по развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции либо тяжелых осложнений. Об этом Москве 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. К соответствующей группе относятся люди с сахарным диабетом, гипертонией, заболеваниями почек, органов дыхания, включая бронхиальную астму, и рядом других болезней.

По словам врача, распространение штамма "Омикрон" привело к тому, что COVID-19 стал протекать относительно легко, зачастую в виде едва заметной ОРВИ.

Однако после болезни развивается постковидное состояние, которое чревато последствиями для сердечно-сосудистой системы. В частности, есть риск тромбозов магистральных сосудов или артерий нижних конечностей, также есть риск инсульта, инфаркта или обострения имеющихся хронических заболеваний.

–Владимир Болибок,

врач – аллерголог-иммунолог.

В группу риска по COVID-19 по-прежнему входят и пожилые люди старше 65 лет, отметил специалист. Именно хроническим больным и гражданам в возрасте необходимо ревакцинироваться в первую очередь, советует Владимир Болибок. Кроме того, эксперт порекомендовал пройти процедуру россиянам, отправляющимся в путешествие, особенно за границу.

Будет ли новая вспышка?

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков не исключил новую вспышку коронавируса в РФ в предстоящий осенний сезон.

"Все вернутся в свои города, закончатся каникулы, отпуска, дневная температура и уровень инсоляции снизятся, в транспорте нагрузка дополнительная будет. Это все сыграет роль", – объяснил он.

Более того, мир может накрыть серьезная волна, если появится еще более опасная мутация коронавируса, чем "Омикрон", рассуждает эксперт.

Если появится нечто более совершенное и еще более патогенное, то осенью будет серьезная волна. Если этого не произойдет, то тоже будет волна, но, скорее всего, она окажется меньше, чем "Дельта"- или "Омикрон"-волны, но все равно заметная.

– Николай Крючков,

иммунолог, кандидат медицинских наук.

Вместе с тем специалист призвал россиян пройти вакцинацию.

"Если прошло шесть месяцев с момента предшествующей вакцинации или подтвержденного заболевания COVID-19, нужно ревакцинироваться или вакцинироваться. Это нужно делать вообще всем", – сказал он.