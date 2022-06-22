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57 минут назад

Озвучена роль гендерных различий в длительном течение COVID-19

Lenta.ruиещё 2

Исследовательская группа из компании Johnson & Johnson озвучила роль гендерных различий в длительном течение COVID-19. Оказалось, что женщины сильнее подвержены сохранению осложнений от коронавирусной инфекций на протяжении более четырех недель. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Current Medical Research and Opinion.

Названа роль гендерных различий в длительном течении COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые проанализировали данные примерно 1,3 миллиона пациентов. Результаты показали, что у женщин с продолжительным коронавирусом на 22 процента чаще наблюдались проблемы с ушами, носом и горлом, перепады настроения, повышенная утомляемость, а также неврологические, кожные, желудочно-кишечные заболевания. Однако у мужчин специалисты заметили большую предрасположенность к эндокринным расстройствам (диабет и проблемы с почками).

Коронавирус,Johnson & Johnson,
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