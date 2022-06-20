Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от разных штаммов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о ходе исследований новой вакцины против COVID-19, которая должна защитить человека сразу от нескольких разных штаммов вируса. По его словам, пока наблюдаются очень хорошие результаты.