Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от разных штаммов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о ходе исследований новой вакцины против COVID-19, которая должна защитить человека сразу от нескольких разных штаммов вируса. По его словам, пока наблюдаются очень хорошие результаты.
«Там довольно-таки все тоже гладко проходит. Сейчас проходит стадия безопасности и иммуногенности. Провакцинировано несколько десятков человек», — рассказал специалист.
Гинцбург подчеркнул, что ни у одного из участвующих в исследовании добровольцев не наблюдается каких-либо значимых побочных эффектов.