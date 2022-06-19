В Израиле заявили о новой волне коронавируса

В пятницу, 17 июня, в Израиле впервые за долгое выявили более 7000 новых случаев коронавируса за сутки. По словам генерального директора Минздрава страны Нахмана Аша, государство столкнулось с новой волной COVID-19. Между Россией и Израилем действует безвизовый режим. Сообщалось, что после 24 февраля в страну переехали тысячи россиян, в том числе Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и другие.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

По словам Аша, нынешний всплеск заболеваемости может быть связан с распространением нового варианта омикрон-штамма коронавируса BA.5.

«Думаю, мы можем начинать называть это новой волной», — заявил представитель Минздрава в эфире радиостанции 103fm.

По его словам, власти страны пока не рассматривают вариант введения жёстких мер из-за вспышки заболевания, но могут вернуть требование об обязательном ношении масок в закрытых общественных местах.

В 2021 году из России в Израиль переехало порядка 7000 россиян, а за истекший период 2022-го — уже около 9700, не считая тех, кто находится в стране по туристической визе. Среди уехавших — певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин, певица Нюша, телеведущий Михаил Шац, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, миллиардер Михаил Прохоров, рэпер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом), певец Андрей Макаревич и многие другие российские звёзды.