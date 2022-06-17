Долгий ковид. Как избежать последствий коронавирусной инфекции

Пандемию новой коронавирусной инфекции можно считать побежденной. С начала июня число заболевших в стране не превышает 5 тысяч человек. Но постковидный синдром и так называемый Лонг-COVID представляют собой серьезную медико-социальную проблему. О том, как избежать последствий коронавирусной инфекции, о программах медицинской реабилитации пациентов и лекарственных препаратах, способных минимизировать риск заболеваний и ускорить процесс выздоровления — обо всем этом говорилось на сессии «Долгий» COVID: время быстрого реагирования, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

Проблема затяжной формы осложнений после коронавируса, более известной как «долгий COVID», имеет не только медицинский, но и экономический аспект. И большинство людей, перенесших коронавирусную инфекцию в той или иной форме, нуждаются в прохождении программ медицинской реабилитации, восстановления организма. А задача государства — разработать такие программы, которые минимизируют негативные отложенные последствия болезни и позволят пациентам в кратчайшие сроки вернуться к привычной жизни.

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Все на диспансеризацию

Главный тренд сегодняшней медицины — технологичность и цифровизация. Как отметила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, выступая на сессии «Долгий» COVID: время быстрого реагирования», все мировые системы здравоохранения, в том числе и российская начали внедрять новейшие технологии, и это касается не только разработки и производства лекарственных препаратов. Речь идет об использовании искусственного интеллекта, машинного обучения, телемедицины и носимых аксессуаров. По ее словам, с момента начала распространения коронавирусной инфекции по всей стране были созданы центры компетенции, где в круглосуточном режиме дежурили бригады врачей, и благодаря телемедицине врач из любого города мог получить необходимую ему консультацию. А благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению появилась возможность быстро перерабатывать огромные массивы информации, выстраивая модель течения заболевания для каждого больного, что позволяло быстро назначать индивидуальное лечение. «В итоге мы сразу же увидели снижение летальных случаев», — отметила эксперт. Теперь, по ее словам, настала очередь постковидной реабилитации.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин выступил на конференции по видеосвязи. Он говорил о необходимости проведения у переболевших граждан углубленной диспансеризации. По оценкам Минздрава в этом году это должны сделать 11 миллионов человек, чтобы избежать осложнений после перенесенного заболевания. Евгений Камкин отметил, что в настоящее время более 3,5 тысячи медицинских организаций проводят первый этап углубленной диспансеризации, а если в состоянии пациента что-то настораживает, его отправляют на второй этап, где проводят расширенное обследование. Кроме углубленной диспансеризации Минздрав совместно с Ростехом запустил пилотный проект по дистанционному мониторингу состояния здоровья, позволяющий контролировать принимаемые пациентом лекарственные препараты, оперативно меняя назначения.

Лучшая профилактика

Представитель Минздрава также остановился и на вопросе медицинской реабилитации. «Нет необходимости в программах медицинской реабилитации менять что-то специально под ковид, — отметил Евгений Камкин. — Методы одни и те же. Надо просто укрепить имеющуюся материально-техническую базу, и донести информацию до граждан о необходимости углубленной диспансеризации».

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина более подробно рассказала о последствиях коронавируса и разделила понятия «Долгий» COVID и пост-COVID. По ее словам, при «долгом» COVID клиническая симптоматика продолжается от 4 до 12 недель и даже большего времени. Это непрекращающееся размножение вируса в организме. Пост-COVID — осложнения, возникающие после ухода вируса. «Под ударом оказывается нервная, сердечно-сосудистая и легочная системы организма», — сказала Драпкина. «Ковид заканчивается, но мы видим рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, — добавил генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России Евгений Шляхто. — И даже при легком течении COVID увеличивается риск возникновения инфаркта и артериальная гипертензии. По словам Оксаны Драпкиной, лучшая профилактика осложнений — это «быстрое лечение противовирусными препаратами, а вакцинация существенно снижает не только риск заболеть, но и вероятность появления «долгого» ковида и пост-ковида».

Защита от тяжелых последствий

О терапии пост-ковидного синдрома и используемых лекарственных препаратах рассказал выступивший на сессии главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу Андрей Малявин. В январе этого года опубликованы методические рекомендации общества терапевтов по лечению Лонг Ковид, по всем направлениям, в том числе и пульмонологическому, планируется обновление клинических рекомендаций. По его словам, терапия требует комплексного подхода с использованием различных лекарственных средств. С учетом экономических и геополитических условий сегодня, как никогда, актуальны меры по импортозамещению. Возрастает потребность в разработке отечественных препаратов, а также в оценке эффективности уже известных лекарственных средств в новых эпидемиологических условиях. «Одна из задач таких препаратов - предотвращение легочного фиброза, — говорит Андрей Малявин. — У нас есть наши национальные достижения в области лекарственного обеспечения. Наряду с импортными лекарственными средствами есть доступные российские препараты, в частности, «Лонгидаза» (действующее вещество – бовгиалуронидаза азоксимер, не применять без назначения врача — прим. «Ленты.ру»)». По его словам, этот препарат изучен в большом количестве исследований, анализировавших его применение у пациентов, переболевших COVID-19.

Директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава РФ Дмитрий Лиознов в свою очередь отметил, что на сегодняшний день сложилась ситуация, когда врачи различных специальностей сталкиваются с клиническими проявлениями длительного течения инфекции, но при этом не обеспечены методическими подходами к ведению таких пациентов. Дополнительная сложность обусловлена тем, что по понятным причинам еще не проведены полноценные клинические исследования, однозначно свидетельствующие об эффективности тех или иных лечебных мер при «долгом» COVID. Поэтому в условиях реальной клинической практики в настоящее время превалирует симптоматический или синдромно-патогенетический принцип терапии с опорой на имеющиеся данные об эффективности лечебных воздействий, используемых при сходных симптомах в терапии других нозологий. По мере накопления научных данных во многих случаях такой подход может обрести полноценную доказательную базу.

«Для короны характерно подавление систем противовирусной защиты. Но накопленный опыт позволяет в постковиде также использовать иммуннокорректирующее воздействие, — говорит Дмитрий Лиознов. — И для коррекции работы иммунной системы уже есть отечественные разработки. Наши исследования говорят о том, что успешно применяется врачами в красной зоне азоксимера бромид (торговая марка — «Полиоксидоний», не применять без назначения врача — прим. «Ленты.ру»), другое исследование показало, что этот же препарат показывает результат и при комплексной терапии».

По его словам, лекарство уже имеет свою историю и используется в составе ряда вакцин от гриппа.