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39 минут назад

Раскрыта причина мозгового тумана из-за COVID-19

Lenta.ru

Ученые Университета Ла Троба в Австралии раскрыли причину неврологических состояний, наблюдаемых у пациентов с длительным течением COVID-19, таких как мозговой туман. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Раскрыта причина мозгового тумана из-за COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты выявили сходство между эффектами, оказываемыми коронавирусной инфекцией на здоровье, и ранними стадиями нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Симптомы, связанные с длительным COVID-19, могут быть вызваны токсичными для нервных клеток амилоидными скоплениями в мозге, которые образуются из белковых фрагментов (пептидов) коронавируса — ORF6 и ORF10.

Вполне вероятно, что амилоидные бляшки присутствуют в центральной нервной системе (ЦНС) пациентов с COVID-19. Устойчивая к разрушению структура амилоидов могут приводит к их постоянному присутствию в ЦНС после заражения, что может частично объяснить стойкие неврологические симптомы COVID-19. Эти скопления очень похожи на те, что связаны с развитием деменции, однако ученые отмечают, что пока не ясно, запускают ли они медленно прогрессирующие повреждения мозга.

Если дальнейшие исследования подтвердят, что скопления амилоида способствуют длительному COVID-19, то лекарства, разработанные для борьбы с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, можно будет использовать для лечения неврологических симптомов.

Затяжной COVID-19 характеризуется неврологическими симптомами, такими как потеря памяти, спутанность сознания, сильные головные боли и даже инсульт в 30 процентах случаев. Это состояние может сохраняться в течение нескольких месяцев после выздоровления от инфекции. Хотя есть доказательства того, что вирус может проникать в мозг инфицированных людей, точные механизмы, вызывающие эти неврологические симптомы, неизвестны.

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