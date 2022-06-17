Отмечен рост пациентов с неврологическими расстройствами после COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что в стране отмечается рост числа пациентов с неврологическими расстройствами после того, как они перенесли коронавирус. По ее словам, самыми частыми симптомами являются астения (85 процентов случаев), «мозговой туман» (81 процент), а также головная боль (68 процентов).