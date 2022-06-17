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19 минут назад

Отмечен рост пациентов с неврологическими расстройствами после COVID-19

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что в стране отмечается рост числа пациентов с неврологическими расстройствами после того, как они перенесли коронавирус. По ее словам, самыми частыми симптомами являются астения (85 процентов случаев), «мозговой туман» (81 процент), а также головная боль (68 процентов).

Отмечен рост пациентов с неврологическими расстройствами после COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«При COVID-19 встречаются и очаговые поражения центральной и периферической нервной системы, мышечной системы. Тяжелое течение инфекции способствует провоспалительным изменениям, нарушениям свертывающей системы крови и поражению микрососудистого русла. Поэтому нередко встречается сочетание COVID-19 и нарушений мозгового кровообращения, в том числе инсультов», — заявила специалист.

Коронавирус,Вероника Скворцова,ФМБА России,
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