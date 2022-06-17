Иммунолог оценил опасность нового варианта коронавируса BA.5

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям со здоровьем.

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Ранее данную мутацию впервые обнаружили в России. Об этом 16 июня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также указала, что в стране выявили вариант ВА.4.

По словам Поповой, не исключено, что эти штаммы могут распространиться более интенсивно.

Владимир Болибок отметил, что вариант ВА.5 еще более заразный по сравнению с преобладающим сегодня в России "Стелс-Омикроном" (ВА.2). При заражении новой мутацией наблюдается клиническая картина, характерная для ОРВИ, говорит эксперт.

По словам врача, в первую очередь новая мутация представляет опасность для непривитых пожилых граждан старше 60–65 лет, а также невакцинированных людей с ожирением и хроническими заболеваниями: сахарным диабетом и заболеваниями почек.

"Кстати, говорили, что заболевание почек – один из рисков осложнений и летального исхода при коронавирусной инфекции",