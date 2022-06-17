Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
2 часа назад

Иммунолог оценил опасность нового варианта коронавируса BA.5

Москва24иещё 1

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям со здоровьем.

Иммунолог оценил опасность нового варианта коронавируса BA.5
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Ранее данную мутацию впервые обнаружили в России. Об этом 16 июня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также указала, что в стране выявили вариант ВА.4.

По словам Поповой, не исключено, что эти штаммы могут распространиться более интенсивно.

Владимир Болибок отметил, что вариант ВА.5 еще более заразный по сравнению с преобладающим сегодня в России "Стелс-Омикроном" (ВА.2). При заражении новой мутацией наблюдается клиническая картина, характерная для ОРВИ, говорит эксперт.

По словам врача, в первую очередь новая мутация представляет опасность для непривитых пожилых граждан старше 60–65 лет, а также невакцинированных людей с ожирением и хроническими заболеваниями: сахарным диабетом и заболеваниями почек.

"Кстати, говорили, что заболевание почек – один из рисков осложнений и летального исхода при коронавирусной инфекции",

– указал специалист.

Коронавирус,Владимир Болибок,Анна Попова,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители