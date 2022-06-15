Врач подтвердил появление самого заразного варианта омикрона

«Новый штамм действительно отличается только тем, что он на 10-20 процентов более заразен, чем предыдущие штаммы омикрон (BA1) и стелс-омикрон (BA2). Дополнительной патогенности и зловредности не отмечено, новый штамм COVID-19 протекает большей частью как респираторное заболевание и локализуется в верхних дыхательных путях. В группе риска, как и ранее, находятся те, кто не вакцинировался»,