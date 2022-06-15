Врач подтвердил появление самого заразного варианта омикрона

Новый вариант омикрона BA.4, появившийся в мире, оказался самым заразным — он на 10-20 процентов эффективнее распространяется, чем предыдущие разновидности коронавируса SARS-CoV-2, подтвердил в беседе с «Лентой.ру» российский инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
«Новый штамм действительно отличается только тем, что он на 10-20 процентов более заразен, чем предыдущие штаммы омикрон (BA1) и стелс-омикрон (BA2). Дополнительной патогенности и зловредности не отмечено, новый штамм COVID-19 протекает большей частью как респираторное заболевание и локализуется в верхних дыхательных путях. В группе риска, как и ранее, находятся те, кто не вакцинировался»,
— сказал Поздняков.
При этом новый штамм BA.4 достаточно хорошо обходит и защиту, приобретенную благодаря вакцинации, подчеркнул он.
«То есть поствакцинальный иммунитет и иммунитет переболевших ранними штаммами, он обходит так же, как и омикрон — люди болеют, но относительно легко»,
— сказал инфекционист.
Врач допустил, что со временем омикрон BA.4 постепенно вытеснит остальные штаммы коронавирусной инфекции.
«Мы уже не так скрупулезно учитываем количество заболевших, к тому же само заболевание будет протекать достаточно легко. По совокупности факторов мы не заметим то, как он станет превалирующим»,
— объяснил медик.
Определенный всплеск заболеваемости может возникнуть, однако пока в России уровень коллективного иммунитета держится на уровне выше 80 процентов, разъяснил Поздняков.