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24 минуты назад

Врач подтвердил появление самого заразного варианта омикрона

Lenta.ruиещё 1

Новый вариант омикрона BA.4, появившийся в мире, оказался самым заразным — он на 10-20 процентов эффективнее распространяется, чем предыдущие разновидности коронавируса SARS-CoV-2, подтвердил в беседе с «Лентой.ру» российский инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Врач подтвердил появление самого заразного варианта омикрона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Новый штамм действительно отличается только тем, что он на 10-20 процентов более заразен, чем предыдущие штаммы омикрон (BA1) и стелс-омикрон (BA2). Дополнительной патогенности и зловредности не отмечено, новый штамм COVID-19 протекает большей частью как респираторное заболевание и локализуется в верхних дыхательных путях. В группе риска, как и ранее, находятся те, кто не вакцинировался»,

— сказал Поздняков.

При этом новый штамм BA.4 достаточно хорошо обходит и защиту, приобретенную благодаря вакцинации, подчеркнул он.

«То есть поствакцинальный иммунитет и иммунитет переболевших ранними штаммами, он обходит так же, как и омикрон — люди болеют, но относительно легко»,

— сказал инфекционист.

Врач допустил, что со временем омикрон BA.4 постепенно вытеснит остальные штаммы коронавирусной инфекции.

«Мы уже не так скрупулезно учитываем количество заболевших, к тому же само заболевание будет протекать достаточно легко. По совокупности факторов мы не заметим то, как он станет превалирующим»,

— объяснил медик.

Определенный всплеск заболеваемости может возникнуть, однако пока в России уровень коллективного иммунитета держится на уровне выше 80 процентов, разъяснил Поздняков.

Чтобы снизить риск заражения новым штаммом, инфекционист рекомендовал пройти повторную вакцинацию.
Коронавирус,Андрей Поздняков,
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