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26 минут назад

Вирусолог Волчков рассказал о скрытой атаке COVID-19 на человека

Ura.Ru

Першение в горле может быть сигналом проникновения коронавируса в организм человека у ранее переболевших COVID-19 людей, однако человек не осознает, что снова встретился с инфекцией. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

Вирусолог рассказал о скрытой атаке COVID-19 на человека
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В России огромное число людей, которые уже переболели, и не один раз. У некоторых были повторные заражения, некоторые люди не отдавали себе отчет в том, что они встретились с третий раз с вирусом. Это как совсем легкое ОРВИ протекает и люди даже не обращают внимание. Что-то с утра горло прихватило, першит, собственно говоря, это и есть очередная встреча с вирусом, просто иммунная система так работает. Встретившись единожды, вторая и третья встречи будут протекать более безболезненно. А першение и есть активация иммунной системы для того, чтобы локализовать путь входа»,

— сказал Павел Волчков.

Что касается нового варианта «Омикрона», то по словам специалиста, он ничем не грозит России.

«Но нужно понимать, что ни один вирус не стоит на месте. Вирус — это наиболее эволюционирующая живая система, поэтому "Омикрон" будет давать подштаммы, если будет возможность в виде ресурсной базы. Если будет большое количество людей, которые каким-то образом еще не переболели или не вакцинировались, то вирус бы вызвал какую-то очередную волну»,

— добавил вирусолог.

Павел Волчков отметил, что в России пока не предвидится нового подъема заболеваемости COVID.

«Пока что неоткуда взяться новой волне, потому что огромное количество людей переболело, а с другой стороны не появился еще один новый штамм, который мог бы это сделать. Суть заключается в том, что российскую популяцию пока удивить нечем»,

— заключил собеседник агентства.

Коронавирус,Павел Волчков,
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