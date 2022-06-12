Вирусолог рассказал о скрытой атаке COVID-19 на человека

«В России огромное число людей, которые уже переболели, и не один раз. У некоторых были повторные заражения, некоторые люди не отдавали себе отчет в том, что они встретились с третий раз с вирусом. Это как совсем легкое ОРВИ протекает и люди даже не обращают внимание. Что-то с утра горло прихватило, першит, собственно говоря, это и есть очередная встреча с вирусом, просто иммунная система так работает. Встретившись единожды, вторая и третья встречи будут протекать более безболезненно. А першение и есть активация иммунной системы для того, чтобы локализовать путь входа»,