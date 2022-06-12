Вирусолог об «омикроне»: «Предстоит еще выяснить и изучить»

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что опасность штамма «омикрон» до сих пор до конца не изучена. По его словам, пока неизвестны последствия постковидного синдрома.

«Это предстоит еще выяснить и изучить. Этих данных нет. Они в стадии проработки, уточнений. Например, постковидный синдром очень распространен как среди детей, так и среди взрослых. Поэтому это открытый вопрос»,

Специалист добавил, что все выводы должны быть основаны на медицинских фактах, на точных и подробных исследованиях. Если же этого не будет, то это не выводы, а рассуждения, подчеркнул эксперт. В связи с этим Викулов заявил, что пока данных об «омикроне» недостаточно, чтобы говорить о полной изученности этого штамма и о том, какие последствия остаются после него. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».