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1 час назад

Вирусолог об «омикроне»: «Предстоит еще выяснить и изучить»

РИА "ФедералПресс"

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что опасность штамма «омикрон» до сих пор до конца не изучена. По его словам, пока неизвестны последствия постковидного синдрома.

Вирусолог об «омикроне»: «Предстоит еще выяснить и изучить»
Фото: ФедералПресс /Полина ЗиновьеваФедералПресс /Полина Зиновьева

«Это предстоит еще выяснить и изучить. Этих данных нет. Они в стадии проработки, уточнений. Например, постковидный синдром очень распространен как среди детей, так и среди взрослых. Поэтому это открытый вопрос»,

– пояснил он.

Специалист добавил, что все выводы должны быть основаны на медицинских фактах, на точных и подробных исследованиях. Если же этого не будет, то это не выводы, а рассуждения, подчеркнул эксперт. В связи с этим Викулов заявил, что пока данных об «омикроне» недостаточно, чтобы говорить о полной изученности этого штамма и о том, какие последствия остаются после него. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

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