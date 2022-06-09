Иммунолог предупредил о риске заболеть лишаем после COVID-19

«Опоясывающий лишай – это вирусное, инфекционное заболевание. Как он проявляется: на туловище, особенно на спине, развивается характерная сыпь. Инфекция при этом может длительно персистировать в организме, но при неблагоприятных условиях она проявляет себя. При выраженном иммунодефиците такое заболевание часто проявляется. Но у ряда людей оно проявляется и без этого. Инфекция в основном находится в «дремлющем» состоянии, почти никак не проявляется. Это не тяжелое заболевание, но оно весьма неприятное. При этом оно регулярно рецидивирует. Есть терапия, направленная на подавление размножения вируса. Существуют хорошие, эффективные средства»,