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3 часа назад

Вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована в Израиле

Вечерняя Москваиещё 1

Более 3,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксированы за последние сутки в Израиле. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает издание Globes.

Вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована в Израиле
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что всего выявлен 3731 случай COVID-19 в стране. Кроме того, число больных в тяжелом состоянии в Израиле выросло до 103 человек, передает РИА Новости.

Доктор медицинских наук, врач-вирусолог Виктор Зуев заявил, что новой вспышки коронавирусной инфекции вряд ли стоит ожидать в России. По его словам, на сегодняшний день у россиян образовались защитный механизм и коллективный иммунитет. Эксперт добавил, что на данный момент наблюдается распространение вируса среди тех, кто не привился в свое время от ковида.

1 июня вступила в силу «ковидная амнистия» в Москве. С жителей столицы и бизнесменов больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные деньги.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что в стране не стоит ожидать появления новой мощной волны коронавируса.

Коронавирус,Виктор Зуев,Вероника Скворцова,
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