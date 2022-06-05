Раскрыты разница в иммунитете у переболевших COVID-19

Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru назвал особенности иммунитета у людей, которые перенесли коронавирус в разных формах. Он пояснил, что между пациентами, которые перенесли инфекцию на ногах, и теми, кто переболел в тяжелой форме, отмечается существенная разница.

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"Заболевание в более явной форме, при прочих равных, дает более выраженный специфический анти-SARS-CoV-2 иммунитет, чем заболевание в спертой форме или при перенесенной инфекции вообще без заболевания",

— рассказал Крючков.

По его словам, бывают случаи, когда ПЦР- тест дает положительный результат, а заболевания как такового не было. Иммунитет после такой болезни будет слабее. Иммунолог отметил, что в среднем продолжительность наличия у выздоровевшего иммунитета составляет порядка пяти месяцев.