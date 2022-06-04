Названа особенная опасность коронавируса летом

Изданию «Известия» врач рассказал, что жара способствует ухудшению ситуации с коронавирусом.
«Человек, когда перегревается, становится более уязвим для различных видов неблагоприятных воздействий, и его иммунитет снижается»,
— подчеркнул доктор.
По опыту прошлых лет летом люди активно заражаются коронавирусом летом, в жару.
Чудаков посоветовал россиянам отказаться от поездок на общественном транспорте в час пик. Также в транспорте лучше все-таки надевать маску, несмотря на их отмену. Кроме того, необходимо помыть или обработать руки санитайзером.
Не стоит забывать и про витамины и препараты, которые улучшают функции иммунной системы. К примеру, это может быть эхинацея, препараты с цинком и селеном.