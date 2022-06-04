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2 часа назад

Когда можно ревакцинироваться привитым и переболевшим COVID-19

ТАССиещё 1

Человек, который переболел коронавирусной инфекцией и сделал прививку несколько раз, при наличии антител может ревакцинироваться через год, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Если человек не болел, а только вакцинировался, то полгода. Если только болел и не вакцинировался - то полгода. А если и болел, и вакцинировался, то при наличии антител год после перенесенной последней инфекции или последней вакцинации должен защищать от тяжелого течения коронавирусной инфекции",

- сказал он в беседе с ТАСС.

Также он призвал проходить ревакцинацию в августе после спада жары, чтобы подготовиться к осеннему эпидсезону, когда возможен рост заболеваемости.

Коронавирус,Евгений Тимаков,
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