Человек, который переболел коронавирусной инфекцией и сделал прививку несколько раз, при наличии антител может ревакцинироваться через год, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Если человек не болел, а только вакцинировался, то полгода. Если только болел и не вакцинировался - то полгода. А если и болел, и вакцинировался, то при наличии антител год после перенесенной последней инфекции или последней вакцинации должен защищать от тяжелого течения коронавирусной инфекции",
- сказал он в беседе с ТАСС.
Также он призвал проходить ревакцинацию в августе после спада жары, чтобы подготовиться к осеннему эпидсезону, когда возможен рост заболеваемости.