"Если человек не болел, а только вакцинировался, то полгода. Если только болел и не вакцинировался - то полгода. А если и болел, и вакцинировался, то при наличии антител год после перенесенной последней инфекции или последней вакцинации должен защищать от тяжелого течения коронавирусной инфекции",