Вирусолог назвал способ снизить волну COVID-19 в России осенью

Избежать серьезного подъема заболеваемости COVID-19 в России осенью поможет вакцинация детей от коронавируса. Такой способ снизить волну инфекции назвал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, сообщает Ura.ru.
«Дети до этого не вакцинировались, поэтому они по-прежнему являются группой риска заражения и распространения. Пандемия временно прошла, но с точки зрения перспективы скоро вернется очередная волна. Поэтому, если будут вакцинировать детей, будет не такая сильная волна», — сказал Чумаков.
Он порекомендовал сделать детям прививку, потому что вирус опасен для них. После вакцинации не должно быть побочных эффектов — она, по утверждению вирусолога, переносится легко.