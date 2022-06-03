Вирусолог назвал способ снизить волну COVID-19 в России осенью

«Дети до этого не вакцинировались, поэтому они по-прежнему являются группой риска заражения и распространения. Пандемия временно прошла, но с точки зрения перспективы скоро вернется очередная волна. Поэтому, если будут вакцинировать детей, будет не такая сильная волна», — сказал Чумаков.