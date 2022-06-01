Мясников назвал направление мутации «омикрона»

Врач предупредил о необходимости вакцинироваться людям из групп риска.
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал текущую ситуацию с коронавирусом в мире «концом начала».
Штамм коронавируса «омикрон» начинает мутировать в сторону большей скорости распространения и меньшей тяжести течения заболевания, уверен доктор.
«Новые подвиды "омикрона" в полтора раза заразнее первоначального, причем они поражают и уже им переболевших. Вакцинация также имеет ограниченный эффект. Хорошие новости — новые подвиды "омикрона" вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно»,
— цитирует Мясникова «Лента.ру».
При это он напомнил о важности продолжения вакцинации среди групп риска (пожилых и хронически больных людей).
Врач подчеркнул, что по эффективности вакцина от коронавируса сходна с эффективностью вакцины от гриппа и должна стать сезонной.
«Особенно обнадеживают данные о том, что вакцина, хотя и не предотвращает надежно от инфицирования коронавирусом, но снижает риски долгих постковидных осложнений»,
— заключил эксперт.