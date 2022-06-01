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1 час назад

Мясников назвал направление мутации «омикрона»

НДН.Инфо

Врач предупредил о необходимости вакцинироваться людям из групп риска.

Мясников назвал направление мутации «омикрона»
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал текущую ситуацию с коронавирусом в мире «концом начала».

Штамм коронавируса «омикрон» начинает мутировать в сторону большей скорости распространения и меньшей тяжести течения заболевания, уверен доктор.

«Новые подвиды "омикрона" в полтора раза заразнее первоначального, причем они поражают и уже им переболевших. Вакцинация также имеет ограниченный эффект. Хорошие новости — новые подвиды "омикрона" вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно»,

— цитирует Мясникова «Лента.ру».

При это он напомнил о важности продолжения вакцинации среди групп риска (пожилых и хронически больных людей).

Врач подчеркнул, что по эффективности вакцина от коронавируса сходна с эффективностью вакцины от гриппа и должна стать сезонной.

«Особенно обнадеживают данные о том, что вакцина, хотя и не предотвращает надежно от инфицирования коронавирусом, но снижает риски долгих постковидных осложнений»,

— заключил эксперт.

Коронавирус,Александр Мясников,
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