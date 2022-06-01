Мясников назвал направление мутации «омикрона»

«Новые подвиды "омикрона" в полтора раза заразнее первоначального, причем они поражают и уже им переболевших. Вакцинация также имеет ограниченный эффект. Хорошие новости — новые подвиды "омикрона" вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно»,