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1 час назад

В российском регионе отменили масочный режим

Власти Калининградской области приняли решение об отмене масочного режима. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Антон Алиханов.

В российском регионе отменили масочный режим
Фото: lenta.rulenta.ru

В документе говорится, что с 1 июня обязательное ношение масок приостановлено — теперь оно носит рекомендательный характер. В первую очередь продолжать носить средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах советуют тем, кто находится в зоне риска: лица старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Ранее в мае аналогичные послабления коронавирусных мер ввели власти Санкт-Петербурга. В Москве масочный режим был отменен еще 15 марта. Вслед за столицей об отмене обязательного ношения масок заявили в Подмосковье, Тамбовской и Калужской областях, а также в Кузбассе.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 31 мая, в России за прошедшие сутки выявили 3526 случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 331 363.

Коронавирус,Антон Алиханов,Правительство Санкт-Петербурга,
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