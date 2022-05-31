Как стресс мешает иммунитету бороться с COVID-19

"Эта работа говорит нам, что стресс оказывает серьезное влияние на нашу иммунную систему и ее способность бороться с инфекциями. Это поднимает множество вопросов о том, как социально-экономические факторы, образ жизни и окружающая среда, в которой мы живем, влияют на способность нашего организма защищаться от болезней",