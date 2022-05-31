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1 час назад

Как стресс мешает иммунитету бороться с COVID-19

Острый стресс ухудшает работу иммунитета, заставляя мозг направлять лейкоциты из лимфоузлов в кровь и костный мозг, выяснили исследователи из Больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature.

Как стресс мешает иммунитету бороться с COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперименты на мышах показали, что стресс заставляет нейроны паравентрикулярного ядра гипоталамуса запускать масштабную миграцию белых кровяных клеток лейкоцитов из лимфатических узлов в кровь и костный мозг. Это снижает иммунный ответ и делает организм менее устойчивым к борьбе с инфекцией, повышая риски развития осложнений и гибели при COVID-19, гриппе и других заболеваниях.

"Эта работа говорит нам, что стресс оказывает серьезное влияние на нашу иммунную систему и ее способность бороться с инфекциями. Это поднимает множество вопросов о том, как социально-экономические факторы, образ жизни и окружающая среда, в которой мы живем, влияют на способность нашего организма защищаться от болезней",

- отметили авторы работы.

Если белые кровяные тельца постоянно попадают в кровь, это может иметь последствия и для здоровья сердечно-сосудистой системы, добавили они. Ученые надеются, что новые данные поспособствуют новым исследованиям, посвященным связи стресса и состояния иммунитета.

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