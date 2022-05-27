Как понять, что у младенца ковид

Младенцы могут быть более уязвимы к коронавирусу из-за более слабой иммунной системы. Но, к счастью, большинство детей переносят эту инфекцию легко. Тем не менее нужно знать, какие симптомы она у них вызывает.

Дети обычно переносят ковид в лёгкой форме. Поэтому сильно переживать из-за того, что у младенца коронавирус, не стоит. Но вот какие признаки чаще всего встречаются у малышей: заложенность носа, лихорадка, кашель, сложности с кормлением, затруднённое дыхание, вялость. Кроме того, до 25 процентов детей могут вообще не иметь симптомов COVID-19 при заражении.

Для лечения ковида у младенца рекомендуется при лихорадке или ощущении дискомфорта дать ему парацетамол или ибупрофен. Снизить заложенность носа могут помочь назальные солевые капли. Но если вы собираетесь давать какие-либо препараты ребёнку в возрасте до трёх месяцев, то проконсультируйтесь перед этим с врачом.

Также обязательно обратитесь за медицинской помощью, если заметите у младенца лихорадку (причём постоянную), затруднённое дыхание, сложности с кормлением.