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1 час назад

Как понять, что у младенца ковид

Ferra.ru

Младенцы могут быть более уязвимы к коронавирусу из-за более слабой иммунной системы. Но, к счастью, большинство детей переносят эту инфекцию легко. Тем не менее нужно знать, какие симптомы она у них вызывает.

Как понять, что у младенца ковид
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дети обычно переносят ковид в лёгкой форме. Поэтому сильно переживать из-за того, что у младенца коронавирус, не стоит. Но вот какие признаки чаще всего встречаются у малышей: заложенность носа, лихорадка, кашель, сложности с кормлением, затруднённое дыхание, вялость. Кроме того, до 25 процентов детей могут вообще не иметь симптомов COVID-19 при заражении.

Для лечения ковида у младенца рекомендуется при лихорадке или ощущении дискомфорта дать ему парацетамол или ибупрофен. Снизить заложенность носа могут помочь назальные солевые капли. Но если вы собираетесь давать какие-либо препараты ребёнку в возрасте до трёх месяцев, то проконсультируйтесь перед этим с врачом.

Также обязательно обратитесь за медицинской помощью, если заметите у младенца лихорадку (причём постоянную), затруднённое дыхание, сложности с кормлением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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