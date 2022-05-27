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5 часов назад

В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса

Lenta.ruиещё 5

Минздрав России зарегистрировал разработанный компанией «Герофарм» препарат против COVID-19 на основе молнупиравира. Информация об этом опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Препарат будет выпускаться в виде капсул с дозировкой 200 миллиграмм. Показанием к его применению является лечение новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе тех пациентов, которые находятся в зоне повышенного риска тяжелого течения заболевания.

В качестве противопоказаний к применению нового лекарства обозначена повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому из вспомогательных веществ. Также его нельзя применять в период беременности или ее планирования и грудного вскармливания. Лицам младше 18 лет принимать его тоже нельзя.

В конце марта еще одна российская фармацевтическая компания — «Фармасинтез» — подала заявку в Минздрав России на регистрацию нового препарата для лечения COVID-19 под названием «Ковипир». В основе этого лекарства также лежит противовирусный препарат молнупиравир.

Коронавирус,Минздрав РФ,
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