В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал разработанный компанией «Герофарм» препарат против COVID-19 на основе молнупиравира. Информация об этом опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

Препарат будет выпускаться в виде капсул с дозировкой 200 миллиграмм. Показанием к его применению является лечение новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе тех пациентов, которые находятся в зоне повышенного риска тяжелого течения заболевания.

В качестве противопоказаний к применению нового лекарства обозначена повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому из вспомогательных веществ. Также его нельзя применять в период беременности или ее планирования и грудного вскармливания. Лицам младше 18 лет принимать его тоже нельзя.