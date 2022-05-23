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56 минут назад

Трихолог Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19

RT на русском

Врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19.

Трихолог рассказала о возможных последствиях COVID-19
Фото: RT на русскомRT на русском

«У переболевших ковидом часто возникает склонность к тромбообразованию и нарушается кровообращение. Это мгновенно сказывается на состоянии волос. Они не получают достаточного питания и в результате истончаются, становятся более сухими и ломкими»,

— заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По ее словам, если выпадение волос продолжается дольше шести — восьми недель, нужно обратиться к специалисту, который проведет трихоскопию и предложит сдать анализы крови, после чего назначит план лечения.

Ранее руководитель лор-клиники лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

Коронавирус,Ольга Малахова,Владимир Зайцев,
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