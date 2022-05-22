Терапевт рассказала, как вернуться к тренировкам после COVID-19

Терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК "Медскан" Мария Лисина заявила, что физические нагрузки на свежем воздухе являются важнейшим компонентом реабилитации после перенесенного коронавируса. Об этом пишут RT.

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По словам врача, переболевшим коронавирусом лучше всего отдать предпочтение пешей ходьбе в индивидуальном темпе с эпизодами кратковременного его увеличения.

"Важно сформировать правильный паттерн дыхания во время физической нагрузки: длинный, постепенный глубокий вдох и длинный равномерный выдох",

— уточнила Лисина.

Терапевт добавила, что людям с патологией опорно-двигательного аппарата стоит уделить особое внимание комфортной обуви с желательным исключением прыжковой нагрузки. Также врач посоветовала людям с заболеваниями позвоночника избегать силовых нагрузок с поднятиями тяжестей.