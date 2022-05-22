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2 часа назад

Терапевт Лисина рассказала, как правильно вернуться к тренировкам после COVID-19

Газета.Ruиещё 2

Терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК "Медскан" Мария Лисина заявила, что физические нагрузки на свежем воздухе являются важнейшим компонентом реабилитации после перенесенного коронавируса. Об этом пишут RT.

Терапевт рассказала, как вернуться к тренировкам после COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам врача, переболевшим коронавирусом лучше всего отдать предпочтение пешей ходьбе в индивидуальном темпе с эпизодами кратковременного его увеличения.

"Важно сформировать правильный паттерн дыхания во время физической нагрузки: длинный, постепенный глубокий вдох и длинный равномерный выдох",

— уточнила Лисина.

Терапевт добавила, что людям с патологией опорно-двигательного аппарата стоит уделить особое внимание комфортной обуви с желательным исключением прыжковой нагрузки. Также врач посоветовала людям с заболеваниями позвоночника избегать силовых нагрузок с поднятиями тяжестей.

Ранее вирусолог Волчков рассказал об отложенном инфаркте после COVID-19. Он отметил, что больше всего по сердечно-сосудистой системе ударил штамм "дельта" коронавируса.

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