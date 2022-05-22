Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса еще не окончена

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что отмена коронавирусных ограничений во многих странах не означает, что пандемия завершилась, передает ТАСС.

По его словам, падение заболеваемости и смертности от COVID-19 по всему миру, а также отмена ограничений во многих государствах являются большим прогрессом, но "проблема не решена нигде, пока она не решена везде".

Руководитель ВОЗ также указал, что почти в 70 странах в разных регионах заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, при том, что число проводимых тестов на COVID-19 по всему миру уменьшается. Он отметил, что всего 57 государств вакцинировали свыше 70% населения. Речь идет о странах с высоким уровнем дохода.

Гебрейесус добавил, что следует сделать все возможное, чтобы достичь таких показателей по всему миру, а также вакцинировать "100% людей старше 60 лет, 100% работников здравоохранения и 100% людей, у которых есть сопутствующие заболевания".