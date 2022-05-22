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51 минуту назад

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще не окончена

Газета.Ruиещё 6

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что отмена коронавирусных ограничений во многих странах не означает, что пандемия завершилась, передает ТАСС.

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса еще не окончена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, падение заболеваемости и смертности от COVID-19 по всему миру, а также отмена ограничений во многих государствах являются большим прогрессом, но "проблема не решена нигде, пока она не решена везде".

Руководитель ВОЗ также указал, что почти в 70 странах в разных регионах заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, при том, что число проводимых тестов на COVID-19 по всему миру уменьшается. Он отметил, что всего 57 государств вакцинировали свыше 70% населения. Речь идет о странах с высоким уровнем дохода.

Гебрейесус добавил, что следует сделать все возможное, чтобы достичь таких показателей по всему миру, а также вакцинировать "100% людей старше 60 лет, 100% работников здравоохранения и 100% людей, у которых есть сопутствующие заболевания".

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм COVID-19 "омикрон" нельзя считать последней стадией пандемии. При этом в ВОЗ полагают, что "омикрон" может положить конец пандемии COVID-19 в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, некоторое время после резкого роста случаев этого варианта коронавируса в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.

Коронавирус,Ханс Клюге,Александр Гинцбург,ВОЗ,
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