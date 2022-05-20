Выяснилось, когда может стартовать новая волна COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ковид все больше приобретает черты сезонной инфекции. Таким образом, новая волна заразы может активизироваться осенью.
«В связи с тем что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью»,
- цитирует эксперта РИА «Новости».
Пшеничная добавила, что именно осенью по обыкновению происходит сезонный подъем заболеваемости многих респираторных инфекций.