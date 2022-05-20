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1 час назад

Выяснилось, когда может стартовать новая волна COVID-19

Свободная пресса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ковид все больше приобретает черты сезонной инфекции. Таким образом, новая волна заразы может активизироваться осенью.

Выяснилось, когда может стартовать новая волна COVID-19
Фото: pixabay.compixabay.com

«В связи с тем что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью»,

- цитирует эксперта РИА «Новости».

Пшеничная добавила, что именно осенью по обыкновению происходит сезонный подъем заболеваемости многих респираторных инфекций.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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