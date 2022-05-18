Выявлена заболеваемость тромбозом среди пациентов с COVID-19

Ученые Оксфордского университета в Великобритании выявили, что примерно у одного из ста человек с COVID-19 развился венозный и артериальный тромбоз, при этом в наибольшей степени этому подвержены госпитализированные мужчины. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Известно, что риск венозного тромбоза среди людей, госпитализированных с COVID-19, составляет около девяти процентов, а риск артериального тромбоза — четыре процента. Однако специалисты не знали, какому риску подвергаются пациенты с более легкой формой коронавирусной инфекции, не требующей госпитализации.

Исследователи оценили заболеваемость обеими формами тромбоза среди почти одного миллиона пациентов с COVID-19, регулярно собирая данные о состоянии здоровья людей со всей Европы, в том числе таких стран, как Нидерланды, Италия, Испания, Великобритания и Германия.