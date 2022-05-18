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1 час назад

Выявлена заболеваемость тромбозом среди пациентов с COVID-19

Lenta.ru

Ученые Оксфордского университета в Великобритании выявили, что примерно у одного из ста человек с COVID-19 развился венозный и артериальный тромбоз, при этом в наибольшей степени этому подвержены госпитализированные мужчины. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Выявлена заболеваемость тромбозом среди пациентов с COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что риск венозного тромбоза среди людей, госпитализированных с COVID-19, составляет около девяти процентов, а риск артериального тромбоза — четыре процента. Однако специалисты не знали, какому риску подвергаются пациенты с более легкой формой коронавирусной инфекции, не требующей госпитализации.

Исследователи оценили заболеваемость обеими формами тромбоза среди почти одного миллиона пациентов с COVID-19, регулярно собирая данные о состоянии здоровья людей со всей Европы, в том числе таких стран, как Нидерланды, Италия, Испания, Великобритания и Германия.

Оказалось, что риск венозного тромбоза варьирует от 0,2 до 0,8 процента, а артериального — от 0,1 до 0,8 процента. У госпитализированных частота этих событий увеличилась до 4,5 и 3,1 процента, соответственно. Смертность в течение 90 дней после постановки диагноза COVID-19 составила от 1,1 до 2,0 процента, а среди госпитализированных — 14,6 процента. Принадлежность пациента к мужскому полу оказалась связана с повышенным риском тромбоза и смерти. Высокому риску также способствовали сопутствующие заболевания и предшествующий прием медикаментов, таких как кортикостероиды.

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