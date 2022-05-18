Смертельные заражения неизвестной лихорадкой: что происходит в КНДР

В Северной Корее в последние несколько суток фиксируют сотни тысяч случаев заражения неизвестной лихорадкой. "Рамблер" разбирался, что там происходит.

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До мая 2022 года в КНДР не сообщали ни об одном заражении коронавирусом. 12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о первом заболевшем. Спустя сутки выяснилось, что в Северной Корее уже есть около 18 тысяч заболевших, шестеро из зараженных скончались.

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Правительство объявило чрезвычайную ситуацию. На экстренном заседании Политбюро Трудовой партии Кореи раскритиковали действовавшие до этого антипандемические меры и объявили болезнь потрясением для страны.

"Распространение этого зловредного инфекционного заболевания в нашей стране можно назвать крупнейшим потрясением за всю ее историю", — передает ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Позже власти объявили, что с конца апреля примерно у 350 тысяч граждан возникли симптомы "неизвестной лихорадки". Среди симптомов назывались повышенная температура, насморк и кашель. Статистика по заражениям "неизвестной лихорадкой" в КНДР пугает - за сутки с 13 по 14 мая выявили 296 тысяч "пациентов с повышенной температурой", а на следующий день — еще 392 тысячи, по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР.

Специалисты считают, что речь идет не о "неизвестной лихорадке, а об омикрон-штамме коронавируса. Однако точных данных никто дать не может, по тому как в КНДР не проводят ПЦР-тестирований на государственном уровне.

Интересно, что страна и вовсе отрицала наличие заболевших, ссылаясь на жестко закрытые границы. При этом в международной базе данных геномов вирусов GISAID нет ни одного образца из КНДР.

Вакцинация в Северной Корее также не проводилась - Пхеньян отказался принять миллионы доз, предложенных в рамках глобальной программы COVAX, и их направили другим странам.

Специалисты считают, что штамм коронаивруса так быстро распространяется по стране потому, что иммунитет граждан еще не был массово тронут ковидом. Кто-то завез в изолированную страну новый штамм и он начал быстро разрастаться, считают эксперты.

Несмотря на то, что мировое сообщество и Южная Корея предложили КНДР свою помощь, Пхеньян не спешит ее принимать и признавать, что "неизвестная лихорадка" и есть ковид пока не собирается.

При этом лидер страны Ким Чен Ын распорядился привлечь к бесперебойному обеспечению аптек необходимыми медикаментами военно-медицинскую службу армии.

"Он издал приказ (...) о немедленной стабилизации снабжения города Пхеньян медикаментами путем привлечения мощных сил военно-медицинской службы народной армии", — говорится в сообщении по итогам экстренного заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Он отметил, что судебный и прокурорский секторы, обязанные "жестко гарантировать реализацию политики партии, не смогли должным образом осуществлять правовой надзор и контроль и устранить ряд негативных явлений в общенациональном обращении и продаже лекарств".