Вакцина от гриппа защищает от тяжелой формы COVID-19

Вакцинация от гриппа защищает от заражения коронавирусом и снижает риск развития тяжелой формы заболевания. К такому выводу пришли ученые из Катара. Статья опубликована в журнале Nature, передает «Хайтек+».

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Специалисты проанализировали данные более чем 30 тысяч медицинских работников. Оказалось, что вакцинированные от гриппа в текущем сезоне на 30% реже болели COVID-19.

Кроме того, прививка на 90% защищала их от тяжелой формы заболевания. Эффект сохранялся в течении нескольких месяцев, говорится в статье.

Предыдущие исследования показали, что вакцины от гриппа снижают смертность от коронавируса.

Пока не ясно, каким образом вакцина от гриппа защищают от COVID-19. Вероятно, что препарат активизирует противовирусную защиту широкого спектра, считают ученые.