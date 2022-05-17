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4 часа назад

Вакцина от гриппа защищает от тяжелой формы COVID-19

Medical Note

Вакцинация от гриппа защищает от заражения коронавирусом и снижает риск развития тяжелой формы заболевания. К такому выводу пришли ученые из Катара. Статья опубликована в журнале Nature, передает «Хайтек+».

Вакцина от гриппа защищает от тяжелой формы COVID-19
Фото: Medical NoteMedical Note

Специалисты проанализировали данные более чем 30 тысяч медицинских работников. Оказалось, что вакцинированные от гриппа в текущем сезоне на 30% реже болели COVID-19.

Кроме того, прививка на 90% защищала их от тяжелой формы заболевания. Эффект сохранялся в течении нескольких месяцев, говорится в статье.

Предыдущие исследования показали, что вакцины от гриппа снижают смертность от коронавируса.

Пока не ясно, каким образом вакцина от гриппа защищают от COVID-19. Вероятно, что препарат активизирует противовирусную защиту широкого спектра, считают ученые.

Теперь специалисты планируют изучить эффект от вакцин против гриппа, кори, краснухи и паротита. Это поможет выявить исключительную пользу вакцин независимо от других факторов.

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