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18 минут назад

Собаки оказались способны "унюхать" больных ковидом с высокой точностью

Газета.Ruиещё 1

Обученные собаки-ищейки могут обнаруживать зараженных SARS-CoV-2 с высокой точностью. Статья финских ученых об этом опубликована в BMJ Global Health.

Собаки оказались способны "унюхать" больных ковидом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Собачье обоняние отличается высокой чувствительностью: эти животные могут почувствовать концентрации веществ в одну частицу на триллион, что существенно превосходит результат большинства искусственных методов. В том числе, собаки могут почувствовать летучие вещества, выделяемые организмом при болезни или поражении паразитами.

В ходе предварительных исследований было выяснено, что собак можно обучить выявлять больных коронавирусом за две недели с точностью, сравнимой с ПЦР-тестом.

Чтобы проверить это, ученые натренировали четырех собак в ходе волны пандемии весны 2020 года. 420 людей-добровольцев предоставили образцы мазков с кожи. Из них у 114 был выявлен коронавирус с помощью ПЦР-теста. Образцы были продемонстрированы собакам в ходе семи тестовых сессий.

Выяснилось, что точность диагностики коронавируса с помощью собак достигает 92 процентов, а специфичность – 91 процента. При этом самые успешные собаки достигали точности в 93 процента и специфичности 95 процентов, а наименее успешные – 88 и 90 соответственно.

Затем собак опробовали в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа, результаты обнаружения больных ковидом с помощью животных и ПЦР-теста совпали на 98 процентов. Таким образом, этот метод позволяет надежно диагностировать заражение SARS-CoV-2.

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