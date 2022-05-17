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4 часа назад

Как избавиться от остаточных явлений после COVID-19

Вечерняя Москваиещё 4

Последствия перенесенного COVID-19 могут пройти бесследно при соблюдении здорового образа жизни. Об этом рассказал главный внештатный специалист-пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский.

Как избавиться от остаточных явлений после COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя МоскваАлександр Кочубей / Вечерняя Москва

Если человек перенес легкую форму коронавируса, то серьезных последствий для организма не будет. А если пациент пролежал в стационаре в связи с серьезными симптомами болезни, то последствия для организма могут быть значительными, отметил врач.

Медик сообщил, что в основном после тяжелой формы COVID-19 у людей возникают проблемы с дыхательной системой, которая сильно изнашивается во время болезни. Таким пациентам тяжело дышать, у них имеются одышка и кашель.

Но Белевский подчеркнул, что при соблюдении физических тренировок, дыхательных гимнастик и здорового образа жизни данные изменения проходят бесследно. Он добавил, что у некоторых людей реабилитация проходит длительное время и занимает почти год, сообщает РИА Новости.

В Минздраве рассказали о постковидной реабилитации для пожилых россиян. Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции для пожилых людей обязана включать в себя когнитивный тренинг, а также физический и социальный блоки.

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