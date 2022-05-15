В России выявили 4 956 новых случаев заражения COVID-19

В России коронавирус подтвердился еще у 4 956 человек, сообщает оперштаб. Также за прошедший день были госпитализированы 1 125 пациентов, выздоровели 6 200, скончались 99.

В Москве было зафиксировано 335 случаев заражения, в Петербурге - 358. За весь период пандемии инфекция была выявлена у 18 260 293 жителей России, вылечились 17 647 179 человек, умерли 377 670.

Ранее сообщалось, что в Москве коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 30,2%. В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. До этого в Роспотребнадзоре предупредили, что штамм "дельта" коронавируса может вернуться в Россию, так как иммунитет к нему постепенно ослабевает.