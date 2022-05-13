Гинцбург заявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса

В России начали исследования новой вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, ее разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом в пятницу,13 мая, заявил директор центра Александр Гинцбург .

— Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо, — отметил он.

При этом директор центра рассказал о возникающих сложностях, связанных с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19. Уточняется, что в ходе исследования прививают лишь тех людей, у которых нет антител, сообщает РИА Новости.