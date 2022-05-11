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4 часа назад

Ученые: COVID-19 ухудшает мужскую потенцию

НДН.Инфо

Наблюдение за мужчинами всего мира подтвердило эту гипотезу.

Ученые: COVID-19 ухудшает мужскую потенцию
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Коронавирусная инфекция может привести к эректильной дисфункции – к такому выводу пришли ученые института урологии Университета Майами на основе исследований, проведенных в Европе, Северной Америке, Египте, Турции, Иране и Таиланде.

Исследователи обнаружили, что риск возникновения проблем с мужской силой увеличивается на 20% после заражения COVID-19.

«Данные, полученные при сканировании изображений мужских половых органов и проведении определенных анализов, показывают, что коронавирус может поражать ткани в мужских половых путях, где он может задерживаться. Но ученые полагают, что, возможно, еще слишком рано говорить о неизбежной связи инфекции и половых расстройств, потому что очень много факторов – как психологических, так и физиологических – играют роль в возникновении и поддержании эрекции»,

– сообщается на страницах The New York Times.

Инфекция влияет на тонус сосудов и гормональный фон, что важно для нормальной эрекции. Кроме этого, на ухудшение половой функции у наблюдаемых мужчин могли привести всплеск тревоги и рост случаев депрессии на фоне пандемии, пишет «Российская газета».

Коронавирус,
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