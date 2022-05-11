Ученые: COVID-19 ухудшает мужскую потенцию

«Данные, полученные при сканировании изображений мужских половых органов и проведении определенных анализов, показывают, что коронавирус может поражать ткани в мужских половых путях, где он может задерживаться. Но ученые полагают, что, возможно, еще слишком рано говорить о неизбежной связи инфекции и половых расстройств, потому что очень много факторов – как психологических, так и физиологических – играют роль в возникновении и поддержании эрекции»,