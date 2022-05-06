Ученые предсказали новые волны пандемии коронавируса

Три новых геноварианта «Омикрона», на которые из-за повышенной заразности уже обратила внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), могут стать причиной нового подъема заболеваемости COVID-19.
Как сообщают Известия, речь идет о линиях коронавируса BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «Омикроны») и BA.2.12.1 (нью-йоркский вариант).
«Есть информация о том, что вариант BA.2.12.1 крайне быстро распространяется по территории США и вообще считается наиболее быстро распространяющимся вариантом вируса. На территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут этот вариант уже считается доминирующим, и вряд ли он ограничится только этой территорией»,
— считают ученые.
Ученые пришли к выводу, что новые варианты могут стать проблемой для коллективного иммунитета, так как ставят под вопрос эффективность бустерной вакцинации. А значит, с этих штаммов может начаться новая волна пандемии.