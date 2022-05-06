Ученые предсказали новые волны пандемии коронавируса

«Есть информация о том, что вариант BA.2.12.1 крайне быстро распространяется по территории США и вообще считается наиболее быстро распространяющимся вариантом вируса. На территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут этот вариант уже считается доминирующим, и вряд ли он ограничится только этой территорией»,