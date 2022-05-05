Ученые сообщили о появлении новых подвидов «Омикрона»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все большее количество стран сообщают о появлении новых подвидов омикрон-штамма коронавируса.
Как сообщается, речь идет о подвидах BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. Они более заразны, но нет сведений, что эти подвиды вызывают более тяжёлое протекание болезни.
В целом отмечается, что «Омикрон» продолжает эволюционировать и на данный момент является доминирующим штаммом коронавируса в мире.
«Омикрон» сейчас является доминирующим вариантом коронавируса в глобальном масштабе»,
— сказано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.