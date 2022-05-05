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6 минут назад

Ученые сообщили о появлении новых подвидов «Омикрона»

Ferra.ruиещё 8

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все большее количество стран сообщают о появлении новых подвидов омикрон-штамма коронавируса.

Ученые сообщили о появлении новых подвидов «Омикрона»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщается, речь идет о подвидах BA.4, BA.5 и BA.2.12.1. Они более заразны, но нет сведений, что эти подвиды вызывают более тяжёлое протекание болезни.

В целом отмечается, что «Омикрон» продолжает эволюционировать и на данный момент является доминирующим штаммом коронавируса в мире.

«Омикрон» сейчас является доминирующим вариантом коронавируса в глобальном масштабе»,

— сказано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Коронавирус,ВОЗ,
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